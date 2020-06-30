Соцсети отреагировали мемами на обращение Владимира Путина и сравнили его с Волан-де-Мортом
Накануне дня голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Видеообращение политика транслировалось из Ржевского района Тверской области, где состоялось открытие мемориала Советскому солдату. На его фоне и была записана речь президента. Ржевский солдат — это бронзовая скульптура высотой 25 метров, но кадр при записи был выстроен так, что Владимир Путин выглядел гораздо выше памятника. Пользователи твиттера отреагировали на видео с иронией и недоверием.
Владимир Путин
Некоторые из них обратили внимание на зеленоватое свечение вокруг президента и предположили, что съемка была сделана на фоне хромакея.
Обращение из гринскрина pic.twitter.com/F5xGrOr7Om— Yaroslav Conway (@YaroslavConway) June 30, 2020
Несколько интернет-пользователей сравнили президента с Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера".
наша страна, наша конституция, наше решение pic.twitter.com/uz28eWhFzn— dk (@ksnchk) June 30, 2020
Возникли и параллели с аниме "Евангелион".
новая концовка Евангелиона странная pic.twitter.com/Vjw4lY2Amy— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) June 30, 2020
Фантазии на заданную тему пошли еще дальше — вспомнился фильм "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Ридли Скотта.
Вспомнились и давно забытые "Телепузики".
Так лучше, я считаю... pic.twitter.com/46keIq4fhb— Victoria GB (@vi4kagb) June 30, 2020
Один из пользователей твиттера призвал черпать вдохновение из "Рика и Морти" (Rick and Morty).
Свежее обращение к россиянам pic.twitter.com/W8CPyf0VRb— Твой друг Сережа (@TramwayOdnerka) June 30, 2020
Не обошлось без намека на новости последних дней о самом голосовании.
Путин: Я проголосовал за поправки пять раз. И вам советую pic.twitter.com/j4x0sGak5u— Матвеев Ян (@IanMatweew) June 30, 2020