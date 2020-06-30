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Соцсети отреагировали мемами на обращение Владимира Путина и сравнили его с Волан-де-Мортом

Соцсети отреагировали мемами на обращение Владимира Путина и сравнили его с Волан-де-Мортом

Накануне дня голосования по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Видеообращение политика транслировалось из Ржевского района Тверской области, где состоялось открытие мемориала Советскому солдату. На его фоне и была записана речь президента. Ржевский солдат — это бронзовая скульптура высотой 25 метров, но кадр при записи был выстроен так, что Владимир Путин выглядел гораздо выше памятника. Пользователи твиттера отреагировали на видео с иронией и недоверием.

Владимир Путин

Некоторые из них обратили внимание на зеленоватое свечение вокруг президента и предположили, что съемка была сделана на фоне хромакея.

 

Несколько интернет-пользователей сравнили президента с Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера".

 


Фото из твиттера

Возникли и параллели с аниме "Евангелион".

 

Фантазии на заданную тему пошли еще дальше — вспомнился фильм "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Ридли Скотта.

Фото из твиттера

Вспомнились и давно забытые "Телепузики".

 

Один из пользователей твиттера призвал черпать вдохновение из "Рика и Морти" (Rick and Morty).

 

Не обошлось без намека на новости последних дней о самом голосовании.

 

# Новости на сегодня / Дизайн и стиль / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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