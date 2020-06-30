Сотрудники ФСБ предотвратили теракт во Владикавказе

Анастасия Иванова

ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе — сторонник запрещенной в России организации ИГИЛ готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов. Об этом сообщает спецслужба, передает РИА «Новости».

«Предотвращен террористический акт в городе Владикавказе. Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что после теракта мужчина планировал уехать на Ближний Восток, где собирался участвовать в деятельности международной террористической организации ИГИЛ. У него в тайнике оперативники нашли компоненты самодельного взрывного устройства, а также переписку с боевиками «Исламского государства», находящимися за границей.

В отношении исламиста возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на теракт.

Ранее сообщалось, что в Крыму предотвратили крупный террористический акт на одном из рынков Симферополя — его готовили лица, связанные с радикальными украинскими формированиями, воюющими на юго-востоке Украины.