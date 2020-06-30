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Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля

Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля
Совет ЕС предложил ряд исключений для приезда в союз из третьих стран, не вошедших в специальный список государств, для резидентов которых могут быть сняты ограничения на въезд с 1 июля, говорится в сообщении Совета ЕС.

Совет во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.

# В мире
По материалам: ria.ru

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