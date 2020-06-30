США могут выкупить у Турции российские С-400 — СМИ

Анастасия Иванова

В американском Сенате рассматривается два варианта развития событий с российскими зенитными ракетными системами С-400 в Турции, один из которых предполагает их выкуп у Анкары, а второй — санкции против этой страны. Об этом пишет газета Defense News.

Отмечается, что к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год один из сенаторов — от Республиканской партии, предложил внести поправку и предусмотреть в бюджете Сухопутных войск США деньги на выкуп российских С-400. Это позволит Вашингтону и Анкаре выйти из тупика по программе производства истребителей F-35.

Однако другой сенатор, также от республиканцев, предлагает администрации президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции.

При этом аналитики сомневаются, что хоть одна из поправок войдет в окончательное решение.

Напомним, Россия и Турция договорились о поставках С-400 на $ 2,5 млрд. США выступили резко против планов Анкары.