Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"

Алексей Вольцев

We've heard your fuckin' whining and moaning about "when is Season 2" so here you go. See you on September 4th, mates. #TheBoysAreBack pic.twitter.com/Q6aS2NvKKk — The Boys (@TheBoysTV) June 26, 2020

. Премьера второго сезона антисупергеройского сериала "Пацаны" запланирована на 4 сентября, сообщается на его официальной странице в Твиттере.

"Мы слышали, что вы страдали и жаловались, что не знаете, когда выйдет второй сезон, и вот, пожалуйста. Увидимся 4 сентября, ребята", — говорится в комментарии. Его сопровождает видео, в котором при помощи монтажа показана реакция супергероев из отряда "Семерка" на новость о премьере.

Во время онлайн-встречи на YouTube-канале Amazon с участием съемочной группы и актеров исполнительный продюсер сериала Эрик Крипке уточнил, что 4 сентября будут показаны сразу три серии, а оставшиеся пять будут выходить раз в неделю (до 9 октября).

Он пообещал, что второй сезон будет еще более "сумасшедшим, интенсивным, напряженным и эмоциональным".

В основе сериала брутальные комиксы Гарта Энниса, в которых отряд "Пацанов" сражается с отрядом зазнавшихся циничных супергероев "Семерка".

В Сети также появилось видео, в котором представлена новая героиня – Штормфронт (Ая Кэш), которая стремится сместить Хоумлендера, лидера "Семерки".

В новом сезоне "Пацаны" (Хью, Молоко матери, Французик и Кимико) преследуемые законом и "Семеркой" пытаются вновь объединиться и дать бой корпорации Vought, поддерживающей супергероев.