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Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Стало известно об унижении Меркель и Мэй ТрампомТереза Мэй, Ангела Меркель и Дональд ТрампФото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп позволял себе оскорбительные высказывания в адрес иностранных коллег в ходе засекреченных телефонных переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России. А бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй он счел дурой, раскритиковав ее бесхарактерность в отношении Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам.

В ходе разговоров глава Белого дома унижал Мэй и Меркель и совершал жестокие нападки. Как отмечает один из собеседников агенства, речи лидера США были «почти садистскими и издевательскими».

Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

В то же время российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган часто «переигрывали» американского коллегу в телефонных разговорах. Анонимные чиновники Белого дома и сотрудники американской разведки заявили, что Трамп «систематически был не готов к обсуждению серьезных вопросов» и часто «бредил». Из-за этого высокопоставленные чиновники пришли к выводу, что действующий президент представляет угрозу для национальной безопасности страны.

«Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — заключил источник.

Ранее в эфире ABC News бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Трампа «потрясающе неосведомленным» человеком, которым легко манипулировать. Путина он охарактеризовал как умного и жесткого человека, который не видит в Трампе серьезного противника и может «сыграть его [Трампа] как на скрипке».

# В мире
По материалам: lenta.ru

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