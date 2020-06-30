Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые

Вадим Карасев

Свыше 70% россиян признались, что оставляют чаевые специалистам сферы услуг. Соответствующие результаты показал опрос сервиса YouDo, передает RT.

На чай регулярно оставляет четверть россиян, еще 46% делают это время от времени. Никогда не оставляют вознаграждение работникам сферы услуг 29% опрошенных. Более 40% граждан в среднем оставляют вознаграждение в размере 50-100 рублей, чуть более трети опрошенных дают специалистам 100-200 рублей. Каждый десятый выделяет на чаевые по 200 рублей, примерно столько же оставляют менее 50 рублей.

Чаще всего респонденты оставляют чаевые курьерам (65%), парикмахерам и барберам (50%). Далее следуют мастера по маникюру и педикюру (33%), сантехники (25%), мастера по ремонту (24%), электрики (22%), массажисты (13%) и клинеры (13%). Реже всего на чай оставляют репетиторам, няням, визажистам и стилистам.

Опрос проводился среди 3,1 тысячи россиян.

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