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Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»

Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»

Российских старшеклассников приглашают к участию в первом Всероссийском конкурсе компетенций школьников «Талант 20.35» Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации. 

До 31 июля школьники могут загрузить данные о своих достижениях в проектах Кружкового движения НТИ и его партнеров на сайт проекта. Баллы за успешное участие в разных мероприятиях суммируются.

В 2020 году в рамках конкурса будут анализироваться достижения по трем направлениям: «Программирование на Python», «Решение комплексной инженерной задачи» и «Программная робототехника».
Участники, набравшие больше всего баллов, получат дипломы победителей и призеров конкурса, дающие по 10 дополнительных баллов при поступлении.

Перечень вузов, которые принимают результаты конкурса «Талант 20.35» в 2020 году, размещен на сайте проекта. Это федеральные, национальные исследовательские и ведущие государственные университеты в разных регионах страны.

Минпросвещения России уделяет особое внимание развитию интеллектуального потенциала учащихся и инициативам, направленным на развитие знаний, умений и навыков в сфере информационных технологий.

Кружковое движение НТИ – это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения – формирование поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать инновационные проекты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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