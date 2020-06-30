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Студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова приняли участие в подготовке к печати книги «Письма с фронта»

Студенты УлГПУ им. И.Н. Ульянова приняли участие в подготовке к печати книги «Письма с фронта»

Студенты Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова приняли участие в подготовке к печати и презентации книги «Письма с фронта (треугольники судьбы)», сообщает пресс-служба вуза. 

Книга издана в Год памяти и славы, утвержденный президентом России Владимиром Путиным, и посвящена событиям Великой Отечественной войны. В издание вошли более 800 писем, которые ульяновцы отправляли своим родным с полей сражений. 

Большую часть материала для книги предоставил Государственный архив новейшей истории Ульяновска, в фондах которого хранятся более 300 фронтовых писем. Также помощь в создании книги оказали ульяновцы, которые предоставили личные переписки 1941–1945 годов с родственниками, знакомыми,   организациями, письма в действующую армию от людей, предприятий и учреждений.  

«Все мы с детства живем историями, рассказами о страшных событиях Великой Отечественной войны, о победах и поражениях, о героизме и подвигах. Среди нас есть и люди, для которых все это – бесценные воспоминания, сохранившиеся на тонкой, уже пожелтевшей от времени бумаге писем тех сотен и тысяч земляков, многим из которых так и не удалось вернуться домой. Письма эти дают возможность прикоснуться к прошлому, помогают сохранять и передавать из поколения в поколение историческую память о защитниках Отечества», – отметил ректор УлГПУ им. И.Н. Ульянова, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Игорь Петрищев.

Презентация книги прошла 26 июня в Ульяновском театре юного зрителя. Студенты УлГПУ приняли участие в подготовке театрализованного представления «Треугольники судьбы». Они записали видеосюжеты, где читали письма военного времени, а затем эти сюжеты были встроены в постановку.  

Первые экземпляры книг были подарены ветеранам на презентации. Основной тираж книги будет направлен в фонды библиотек и школ Ульяновска и Ульяновской области.

# Интересное / Общество
По материалам: edu.ru

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