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Суд оставил экс-главу Марий Эл Маркелова в СИЗО до 2 октября

Суд оставил экс-главу Марий Эл Маркелова в СИЗО до 2 октября

В Нижнем Новгороде районный суд принял решение оставить под стражей обвиняемого в получении крупной взятки бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Елену Вяткину.

«Суд продлил Маркелову срок содержания под стражей на три месяца — до 2 октября 2020 года. Проходящим с ним по делу Наталье Кожановой и Ираиде Долгушевой арест также продлён на три месяца», — сказала юрист.

Следователи считают, что будучи главой региона Маркелов получил через Кожанову в качестве взятки более 235 млн рублей от одной из компаний. Деньги передавались за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Против Маркелова расследуется и второе уголовное дело — о превышении полномочий.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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