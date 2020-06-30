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Тегеран потребовал у Интерпола подключиться к задержанию Трампа

Тегеран потребовал у Интерпола подключиться к задержанию Трампа

Судебные власти Ирана хотят, чтобы Интерпол подключился к задержанию президента США Дональда Трампа, объявив его в международный розыск за убийство генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил в понедельник, 29 июня, прокурор Тегерана Али Мехр, пишет агентство IRNA. При этом прокурор отметил, что всего иранские власти установили 36 человек, причастных к громкому убийству генерала в начале января 2020 года. Среди этих людей есть и имя американского президента.

Иранский прокурор отметил, что все эти люди обвиняются в убийстве и ведении террористической деятельности. Все они являются высокопоставленными политическими и военными чиновниками. Отмечается, что судебное преследование Трампа продолжится и после того, как он покинет пост президента США.

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По материалам: u-f.ru

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