Темнокожих и других цветных героев в «Симпсонах» больше не будут озвучивать белые актеры
Сегодня, 02:30 Влада Некрасова
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей. Об этом пишет Hollywood Reporter.
Это решение принято на фоне протестов за права темнокожих и против системного расизма Black Lives Matter, охвативших США после убийства во время жесткого задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
«У «Симпсонов» больше не будет такого, чтобы белые озвучивали небелых персонажей», — говорится в заявлении.
Продюсеры популярного мультсериала, который выходит на телеканале Fox, объявили о переменах после того, как аналогичное решение приняли создатели «Гриффинов» (проект также выходит на Fox).
«Для меня было огромной честью на протяжении 20 лет играть Кливленда в «Гриффинах». Я люблю этого персонажа, но цветных должны играть цветные. Поэтому я больше не смогу исполнять эту роль», — написал в твиттере актер Майкл Генри, озвучивавший более двух десятков лет одного из ключевых персонажей популярного мультсериала.
До Генри такое же заявление сделали актрисы Дженни Слейт, которая отказалась от участия в мультсериале «Большой рот», и Кристен Белл, которая покинула новинку Apple «Центральный парк».
Все эти меры принимаются для того, чтобы увеличить расовое разнообразие на телевидении и в Голливуде, а также побороть системный расизм в киноиндустрии.
По материалам: gogetnews.info