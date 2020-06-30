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Темнокожих и других цветных героев в «Симпсонах» больше не будут озвучивать белые актеры

Темнокожих и других цветных героев в «Симпсонах» больше не будут озвучивать белые актеры
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать цветных персонажей. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Это решение принято на фоне протестов за права темнокожих и против системного расизма Black Lives Matter, охвативших США после убийства во время жесткого задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

«У «Симпсонов» больше не будет такого, чтобы белые озвучивали небелых персонажей», — говорится в заявлении.

Продюсеры популярного мультсериала, который выходит на телеканале Fox, объявили о переменах после того, как аналогичное решение приняли создатели «Гриффинов» (проект также выходит на Fox).
«Для меня было огромной честью на протяжении 20 лет играть Кливленда в «Гриффинах». Я люблю этого персонажа, но цветных должны играть цветные. Поэтому я больше не смогу исполнять эту роль», — написал в твиттере актер Майкл Генри, озвучивавший более двух десятков лет одного из ключевых персонажей популярного мультсериала.

До Генри такое же заявление сделали актрисы Дженни Слейт, которая отказалась от участия в мультсериале «Большой рот», и Кристен Белл, которая покинула новинку Apple «Центральный парк».

Все эти меры принимаются для того, чтобы увеличить расовое разнообразие на телевидении и в Голливуде, а также побороть системный расизм в киноиндустрии.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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