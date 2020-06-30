TEZ Tour поможет турагентам и туристам заработать на коронавирусе

Влада Некрасова

Туроператор TEZ Tour запускает виртуальную игру для туристической розницы и туристов Travel Antivirus. Накопленные в игре баллы участники смогут обменять на скидки при бронировании тура или проживания в отеле на сайте туроператора.

TEZ TOUR ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ ИГРУ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ И ТУРИСТОВ

TEZ Tour предлагает турагентам и туристам сэкономить на отдыхе при помощи игры.

«Очисти планету от коварных вирусов и начни путешествовать, открывая самые красивые уголки нашей планеты!», - с такой концепцией туроператор TEZ Tour запустил новую виртуальную игру в жанре shooter под названием Travel Anivirus.

В TEZ Tour напомнили, что туроператор одним из первых поставщиков в России и странах СНГ применил технологию геймификации для продвижения туристического продукта. «Использование игровых механик позволяет вызывать у клиентов ярко выраженные положительные эмоции при контакте с брендом: игра развлекает, вызывает азарт, дарит радость победы. На сегодняшний день геймификация в бизнес-среде вышла на особый уровень популярности и заняла собственную нишу в продвижении товаров и услуг», - прокомментировали разработку в пресс-службе туроператора.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ОТДЫХ С TEZ TOUR

Перед пользователями игры стоит важная задача – пролетая над туристическими городами на самолете, стрелять по вирусам и уничтожать их, спасая мир от пандемии COVID-19. Управление воздушным транспортом осуществляется нажатиями на экран телефона. Во время полета важно избегать прямого столкновения с враждебными объектами, а также не приближаться к грозовым облакам и земле. В процессе игры участникам доступны различные бонусы в виде часов, которые замедляют время, и двойной пушки, ускоряющей выстрелы.

За каждый уничтоженный вирус игрок накапливает баллы. Результат свыше 15 баллов награждается промокодом, дающем право на получение скидки, соответствующей его номиналу, при бронировании тура или проживания в отеле на сайте TEZ TOUR.

Воспользоваться промокодом могут представители туристической розницы и туристы, достигшие 18 лет. Промокод не является именным и может быть передан третьим лицам. Действие промокода распространяется только на комиссионные услуги в заявке.

В компании отметили, что планируют и дальше использовать технологию геймификации для продвижения собственных услуг. В впоследствии компания намерена создать серию промо-игр с тематикой travel под брендом TEZ games. «Туроператор имеет заслуженную репутацию одной из самых высокотехнологичных компаний на российском туристическом рынке и эта не первая разработка компании за последнее время. Напомним, в 2019 году компания запустила онлайн-агрегатор туристических продуктов и услуг для профессионалов турбизнеса - TEZ Plus. Сервис предоставляет возможность в одном окне забронировать авиабилеты, отели, экскурсии и трансферы по всему миру, а также динамически объединить все выбранные турпродукты в один тур», - заключила Светлана Баранова, PR-директор туроператора TEZ Tour.