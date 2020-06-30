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ТОП-10 мест для любования красными листьями в Японии

ТОП-10 мест для любования красными листьями в Японии

Осень, когда в Японии наступает момидзи или сезон красных листьев, – один из лучших периодов для путешествия в эту страну. Где в Японии лучше всего наблюдать это красочное сезонное явление, читайте в нашей подборке ТОП-10 мест.


ЧТО ДЕЛАЕТ ОСЕНЬ В ЯПОНИИ ТАКОЙ ОСОБЕННОЙ

Листья клена имеют особое значение для японцев. «Момидзи» в переводе с японского означает «красные листья». Наиболее яркие оттенки в осеннюю палитру вносят листья клена каэдэ, поэтому в обиходе японцы часто называют так сам клен -  момидзи.

Листья клена каэдэ отличают глубокие темно-красные оттенки, что в сочетании с палитрой других лиственных деревьев – от желтого и оранжевого до золото-коричневого, создает «картины» причудливых природных «пожаров». Лучшего фона для прогулок, экскурсий и погружения в атмосферу Японии не придумать.

Япония географически вытянута с севера на юг, поэтому фронт красных листьев начинает свой путь с северных районов страны, постепенно прокладывая путь на юг. Первыми «красные листья» встречают в конце августа на севере Хоккайдо, одними из последних – на острове Кюсю.

Не пропустить это чудо природы поможет Японская метеорологическая корпорация, которая ежегодно создает и регулярно обновляет специальную «кленовую» карту. Благодаря этому графику, можно спланировать свою поездку в Японию так, чтобы захватить пик момидзи в одном или нескольких регионах.


ТОП-10 МЕСТ ДЛЯ ЛЮБОВАНИЯ МОМИДЗИ

1. Гора Асахи, Хоккайдо

Гора Асахи (или Асахи-Дак) - самая высокая гора на Хоккайдо, расположена в национальном парке Дайсецудзан. Первое пришествие осени случается именно на Асахи: листья начинают краснеть уже в конце августа.

Лучшее время для любования красками осени: с середины до конца октября.

3. Ямадера, Ямагата

Ямадера - самый живописный храм Японии, расположен в горах к северо-востоку от города Ямагата. В Ямадера побывал известный поэт Басё, который оставил надписи у его подножия о незыблемой тишине здешних мест. С вершины храма открывается потрясающий вид на долину.

Лучшее время для момидзи: начало ноября.

4. Никко, Точиги

Никко у подножия горы Нёхо в префектуре Тотиги является одним из самых посещаемых исторических мест в Японии и популярным туристическим направлением круглый год. Тем не менее, путешествие в Никко осенью является исключительным. Сначала в яркие краски «окрашиваются» деревья вокруг озера Чузендзи, затем багрянец охватывает листву у исторических мест, включая объект Всемирного наследия, храм Тосёгу, построенный в начале XVII века. Именно в Тосёгу находятся известные на весь мир изображения трёх обезьян и спящей кошки.

Лучшее время для посещения: середина ноября.

7. Ущелье Куробэ, Тояма

По ущелью Куробэ проходит живописная железная дорога. Путешествуя на поезде, можно увидеть панорамы Японских Альп и сделать эффектные фотографии.

Лучшее время для посещения: с конца октября до начала ноября.

8. Храм Сэйрю-дзи Токуген-ин, Сига

Этот тихий храм расположен в префектуре Сига рядом с Осакой. Храм окружает великолепный сад в стиле дзен. Отличное место для погружения в культуру Японии и любования осенними красками.

Лучшее время: конец ноября.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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