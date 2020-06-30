ТОП-10 причин купить тур в Смоленскую область этим летом

Лидия Мартынова

Смоленская область начинает выходить из карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Регион планирует полностью снять все ограничения 6 июля - не понадобится и тест на коронавирус. Самое время как следует подготовиться к поездке в эти впечатляющие места.

Пандемия открыла перед внутренним туризмом новые возможности. У туристов сейчас есть отличная возможность познакомиться с интереснейшими регионами, на которые раньше они обращали мало внимания. Приятно удивит и вдохновит путешественников Смоленская область.

Приезжать сюда могут туристы с совершенно разными потребностями и толщиной кошелька: молодожены, большие компании, семьи с детьми и активные туристы. Помимо культурно-исторического и активного отдыха, смело можно ехать сюда за гастрономическим, оздоровительным и даже корпоративным туризмом.

Добраться до Смоленской области, западных ворот России, не составит труда. Дорога из Москвы по оживленной трассе М1 займет около пяти часов, на скоростном поезде «Ласточка» - 4 часа.

Относительно отельной базы беспокоиться не стоит: в Смоленской области представлены отели разных ценовых категорий.

Детальную информацию о туристических возможностях Смоленской области вы сможете получить на вебинаре, который пройдет на площадке «Академии АТОР» 3 июля (гиперссылка).

Но прежде мы озвучим 10 главных причин, почему и за чем именно туристам стоит отправиться в этот удивительный, красивый и гостеприимный регион России.

ПОДНЯТЬСЯ НА САМУЮ ДЛИННУЮ КРЕПОСТЬ В ЕВРОПЕ

Смоленск способен удивить не только своим гостеприимством, но и бережным отношением к вековым традициям. Прогуливаясь по центру города можно на мгновение забыть, в каком времени ты находишься. Будто совершаешь настоящее путешествие во времени – из центра Смоленска прямо в Средневековую Русь.

Очарование древности и ее таинственную атмосферу хранит в себе самая протяженная в России каменная Крепостная стена, возведенная зодчим Фёдором Конём в XVI-XVII веках по инициативе Бориса Годунова. При этом крепость манит не только любителей истории, которые помимо всего прочего могут посетить музеи, посвященные военной истории, здесь найдется вариант отличного времяпрепровождения для каждого. Например, туристам-экстремалам можно посоветовать подняться на одну из башен, которые не входят в программу стандартной экскурсии. Не заскучают тут и любители захватывающих видов – с башен открывается потрясающий вид на город. А еще здесь понравится туристам, любящим страшные истории.

«Знакомство с крепостной стеной входит в программу обзорной экскурсии по Смоленску, также есть экскурсии, полностью посвященные Крепостной стене. Туристы любят такие программы. Они говорят, что рады окунуться в настоящую историю», - рассказывает Ирина Смирнова, генеральный директор туристско-информационного центра «На 7 холмах».

Цены на такие экскурсии приемлемые. Обзорная экскурсия стоит порядка 3, 5 тыс. руб. на группу, экскурсия отдельно на Крепостную стену стоит 2 тыс. руб. на группу (максимально 40 человек).

ВОСХИТИТЬСЯ ИКОНОСТАСОМ ВЫСОТОЙ С ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ

Максимально ярко прочувствовать всю красоту и мощь Смоленска, окунуться в его волшебную атмосферу туристы смогут при встрече с величественным Успенским кафедральным собором. Возведен он в память о героической обороне Смоленска 1609–1611 гг. на месте одноименного собора XII века.

Пройти мимо этого впечатляющего строения не получится. Туристы замечают Успенский собор еще на въезде в город, потому что его высота - 70 м, и он находится на одном из холмов города. Смоленск, как Рим и Москва, расположен на «семи холмах», хотя в действительности их гораздо больше.

Главные святыни храма – икона Божией матери Одигитрии, сандалии воина-заступника Меркурия Смоленского и деревянный резной пятиярусный иконостас высотой в 31 м в стиле украинского барокко. Шедевров внутреннего церковного убранства таких размеров не увидеть не только в российских, но и европейских храмах.

УВИДЕТЬ РЕДКИЕ ТВОРЕНИЯ АЙВАЗОВСКОГО

Ценители искусства специально приезжают в Смоленск, чтобы увидеть необычные Полотна Айвазовского. В Смоленской художественной галерее можно увидеть картину под названием «Зимний обоз в пути», созданную маринистом в 1857 г.

Полотна Айвазовского на зимнюю тематику считаются большой редкостью и экспонируются в лучших музеях мира.

Многие туристы, посещая выставочные залы Галереи в Смоленске, отмечают отнюдь не «провинциальную» подборку произведений искусства: здесь можно увидеть работы Тропинина, Серова, Репина, Куинджи, Коровина.

ПРИКОСНУТЬСЯ К БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Почувствовать себя аристократами туристы смогут в родовом гнезде Грибоедовых – усадьбе Хмелита. В конце XVIII – начале XIX веков усадьба принадлежала дяде Александра Грибоедова, Алексею Грибоедову, московскому богатому барину. Время прошло, а атмосфера и ритм жизни избранного общества остались. В музее сохранились и предметы быта, характеризующие жизнь русского дворянства той эпохи.

В интерьерах усадьбы проходят настоящие балы, ведутся светские беседы. И для того, чтобы попасть на бал, не придется, подобно Золушке ждать фею. Нужно просто приехать сюда в дни проведения тематических праздников.

Александр Грибоедов не раз гостил в Хмелите у своих родственников. Есть мнение, что даже персонажей «Горя от ума» он списал именно с обитателей барского дома в Хмелите.

ВЫПИТЬ ВОДЫ ИЗ «КОСМИЧЕСКОГО КОЛОДЦА»

С бала на корабль? Легко! Отправляйтесь в село Клушино. Если посчастливится, вы увидите такую картину: рядом с традиционным русским колодцем будут стоять космонавты и один за другим пить из него воду.

Тут уютные зеленые улочки, фонтанчики, скверы и, самое главное, точная копия ЧАЭС (это были однотипные станции). Можно совершить экскурсию на АЭС и узнать, как устроен атомный реактор, или же потренироваться в устранении нештатных ситуаций на полномасштабном тренажере блочного щита управления.

«УСЫНОВИТЬ» ЗУБРА

Идеальное место для тех, кто хочет получить массу новых эмоций - национальный парк «Смоленское Поозерье». Здесь не только неповторимая природа, но и бесподобные зубры. Вот уже несколько лет нацпарк участвует в программе по воссозданию вольноживущей популяции зубра европейского.

«Отдельных туров, посвященных именно гастротуризму, в регионе нет. Он только начал развиваться на Смоленщине. Но есть комбинированные туры, которые включают и знакомство с городом и областью, и элементы гастротуризма. Стоимость такого тура в составе сборной группы на 2 дня от 8,3 тыс. руб. на человека», – рассказывает Ирина Хлыстова, директор компании «Агентство путешествий «Турпоездка».

В рамках таких программ туристы смогут посетить мини-производство пива с экскурсией и дегустацией и сыроварню. Сыроварня Любови Горбачевой в с. Замыцкое заняла 1 место на конкурсе сыров во Франции в категории «Сыры с белой плесенью» и за сыр «Туманное утро».

ОКУНУТЬСЯ В ПРИРОДУ И ИСТОРИЮ

Смоленская область – идеальное место для наслаждения природой. Тут множество потрясающие мест, где можно прочувствовать всю красоту окружающего мира и вдохнуть полной грудью, а заодно и «прокачать» свой Instagram отличными фото.

В национальном парке «Смоленское Поозерье» природа потрудилась над созданием не только красивых рек, но и множества подземных источников, леса. Извилистые тропинки, живописные берега, зеркальная вода озер и буйство зелени – эти пейзажи будет сложно забыть, так же, как звенящую тишину и чистый воздух.

Чем заняться? Можно отправиться в пешеходные экскурсии, сплавиться на каноэ или заняться йогой. В парке 35 озер ледникового периода и десятки небольших рек, в которых водится много вкусной рыбы, а в лесах можно встретить лося, кабана, медведя, парк населяют и птицы - их здесь десятки видов.

«В Смоленской области хорошая охота и рыбалка, а еще можно познакомиться с зубрами и лошадьми Пржевальского. В регионе даже есть дом-музей Пржевальского, единственный в России», - рассказывает Ольга Якунина, директор регионального центра детского и семейного туризма «Едем».

Туристы смогут увидеть и еще одно уникальное место - крупнейший в Европе курганный комплекс Гнёздово – одно из самых загадочных мест Смоленской области, расположенное в 18 км. от Смоленска.

В результате археологических раскопок здесь были обнаружены поселения и могильники викингов и славян. Возможно, именно здесь проходил участок знаменитого торгового пути «Из варяг в греки». В 2018 г. здесь обнаружили уникальный меч, ставший архитектурным открытием года.

Тут проводят и исторические фестивали: «Ложка и кружка» (апрель) и «Гнёздово» (август).

Что касается цен на эко-туры по Смоленской области, то они более чем доступные. Например, 2-дневный тур, в рамках которого туристы сплавляются по рекам национального парка, стоит 11 тыс. руб. Варианты размещения разные: эко-отель «Родник», отель на Конном Дворе в Пржевальском, частное подворье «Шугайловские дворики», база отдыха в деревне Старый Двор, санаторий им. Пржевальского.

ПРОВЕСТИ ИВЕНТ ИЛИ ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Интересна Смоленская область и с точки зрения MICE. Этот регион – качественный и доступный вариант и для такого непростого сегмента потребителей, как корпоративные заказчики.

Объекты размещения в регионе отвечают запросам корпоративных клиентов: тут полный спектр возможностей, необходимых для организации выезда корпоративных групп и проведения различных мероприятий.

«Смоленская область готова принимать большие группы туристов, а туроператоры - оказать полное сопровождение, начиная от составления программы и до доставки последнего гостя домой. Нашим клиентам мы можем предложить на выбор значительное количество оборудованных баз отдыха, конференц-залов и других мест проведения массовых мероприятий», - рассказала Елена Кричаль, генеральный директор «Смоленск Трэвел».

Деловой туризм в Смоленске – это удобно и практично, особенно для краткосрочных выездов на один-два дня. Ведь известно, что основная часть корпоративных клиентов сосредоточена все-таки в Москве. Немаловажно и то, что в Смоленской области можно сочетать официальную часть с различными выездными программами и активным отдыхом – ивент будет насыщенным и красивым.

«Смоленская область готова предложить для активного отдыха, например, прогулки по эко-тропам, посещение зубрового вольерного комплекса, конного двора, сплав на байдарках. Каждый год на территории Смоленского Поозерья проводится масштабный IT-фестиваль Табтабус. Для более спокойного и уединенного отдыха открыты агроусадьбы с закрытой и охраняемой территорией», - рассказала Елена Кричаль.

Елена Кричаль обозначила цены на организацию корпоративного отдыха в Смоленской области: в среднем на группу до 20 человек стоимость варьируется от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за 2-3 дня.