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Трагедия под Киевом: ветеран АТО погиб от взрыва гранаты

Трагедия под Киевом: ветеран АТО погиб от взрыва гранаты

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Фастове Киевской области, где недавно по подозрению в убийстве местного жителя задержали 27-летнего парня, погиб мужчина, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе, сообщает УНН.

Информагентство, ссылаясь на информацию правоохранителей, сообщает, что местного жителя (1984 года рождения) нашли мертвым возле одного из жилых домов.

Следствие полагает, что речь идет о неосторожном обращении со взрывным устройством. О погибшем известно, что он дважды принимал участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2020 года возле одной из больниц Львова прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Погибший в 2014—2015 годах служил на Донбассе в зоне проведения АТО, где воевал в составах 80-й отдельной десантно-штурмовой и 128-й отдельной горно-штурмовой бригад.

Иллюстративное фото.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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