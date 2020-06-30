Трамп в переговорах называл Меркель и Мэй «глупой» и «дурой» — CNN

Лидия Мартынова

Президент США Дональд Трамп во время засекреченных переговоров с мировыми лидерами позволял в адрес некоторых из них унизительные и оскорбительные выражения, а в общении с другими был «слаб», сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

В частности, они отмечают, что во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель глава Белого дома называл её «глупой» из-за того, что Берлин якобы находился под влиянием России. Бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй также досталось за Brexit. Её Трамп назвал «дурой». Оскорбления из уст американского лидера летели и в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, а также канадского и австралийского премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

Кроме того, собеседники телеканала отмечают, что часто в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп проигрывал и тогда начинал «бредить».

Из-за этого источники пришли к выводу, что действующий президент США представляет угрозу национальной безопасности.