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Трамп в переговорах называл Меркель и Мэй «глупой» и «дурой» — CNN

Трамп в переговорах называл Меркель и Мэй «глупой» и «дурой» — CNN

Президент США Дональд Трамп во время засекреченных переговоров с мировыми лидерами позволял в адрес некоторых из них унизительные и оскорбительные выражения, а в общении с другими был «слаб», сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

В частности, они отмечают, что во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель глава Белого дома называл её «глупой» из-за того, что Берлин якобы находился под влиянием России. Бывшему премьеру Великобритании Терезе Мэй также досталось за Brexit. Её Трамп назвал «дурой». Оскорбления из уст американского лидера летели и в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, а также канадского и австралийского премьеров Джастина Трюдо и Скотта Моррисона.

Кроме того, собеседники телеканала отмечают, что часто в разговорах с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Трамп проигрывал и тогда начинал «бредить».

Из-за этого источники пришли к выводу, что действующий президент США представляет угрозу национальной безопасности.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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