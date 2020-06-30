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Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе

Тунгусский метеорит по мощности был равен водородной бомбе

30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной (из взорванных) водородной бомбы.

Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар. На огромном пространстве, начиная от реки Енисея и заканчивая атлантическим побережьем Европы, несколько ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления, вошедшие в историю под названием «светлых ночей лета 1908 года».

Сейчас насчитывается около сотни теорий взрыва. Ученые столкнулись с главной загадкой тунгусского метеорита — над тайгой явно произошел мощный взрыв, поваливший лес на огромной площади, однако то, что его вызвало, не оставило никаких следов.

Природа Тунгусского феномена остается до настоящего времени точно не выясненной.

Место падения «Тунгусского метеорита» представляет исключительный интерес как единственный на Земном шаре район, дающий возможность непосредственного изучения экологических последствий космических катастроф.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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