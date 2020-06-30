Турчинов стал главой штаба парии Порошенко — тревожный «звонок» Зеленскому

Алексей Вольцев

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов возглавил штаб политической партии «Европейская Солидарность» (ЕС), которой руководит экс-президент Петр Порошенко.

Как написал сам «кровавый пастор» в своем Facebook 30 июня, на этот шаг он решился ради того, чтобы способствовать консолидации «всех ответственных патриотических сил».

«Время, когда я не работаю в парламенте или на государственных должностях, я всегда использую, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви, жить спокойной и интересной жизнью. Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе», — сетует Турчинов.

По его словам, он больше не мог оставаться в стороне от политики, в то время как «пятая колонна Кремля», оказывает пагубное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

«Украине нужна мирная перезагрузка власти. Нашей стране нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины. Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская Солидарность», — написал экс-глава СНБО.

Оценивая данное решение, многие украинские эксперты отмечают, что для партии Порошенко оно не является однозначным — для ЕС это одновременно и хорошо и плохо.

Хорошо, потому что Турчинов — человек, на которого ориентируется значительная часть «майдановской тусовки», и его переход под знамена ЕС однозначно увеличивает политический вес этой партии.

А плохо, потому что свидетельствует о том, что Порошенко уже не может обойтись без каких-либо заметных альтернативных политических фигур из-за своего огромного антирейтинга.

Также это является весьма тревожным сигналом для президента Владимира Зеленского. Назначение Турчинова наводит на мысль, что сторонники Порошенко готовят новый Майдан, чтобы снести действующую власть.

В любом случае, следует ожидать, что антироссийская риторика в ЕС еще более усилится (хотя порой кажется, что уже вроде и некуда), поскольку Турчинов вообще ни о чем другом обычно не говорит.

Как сообщало ИА Newstes, заявления в этом духе «кровавый пастор» продолжал делать и после того, как ушел с поста главы СНБО. Так в феврале он призвал Украину объединиться с Турцией, чтобы противостоять «агрессивной российской политике».