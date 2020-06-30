Турчинов стал главой штаба парии Порошенко — тревожный «звонок» Зеленскому
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов возглавил штаб политической партии «Европейская Солидарность» (ЕС), которой руководит экс-президент Петр Порошенко.
Как написал сам «кровавый пастор» в своем Facebook 30 июня, на этот шаг он решился ради того, чтобы способствовать консолидации «всех ответственных патриотических сил».
По его словам, он больше не мог оставаться в стороне от политики, в то время как «пятая колонна Кремля», оказывает пагубное влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины.
Оценивая данное решение, многие украинские эксперты отмечают, что для партии Порошенко оно не является однозначным — для ЕС это одновременно и хорошо и плохо.
Хорошо, потому что Турчинов — человек, на которого ориентируется значительная часть «майдановской тусовки», и его переход под знамена ЕС однозначно увеличивает политический вес этой партии.
А плохо, потому что свидетельствует о том, что Порошенко уже не может обойтись без каких-либо заметных альтернативных политических фигур из-за своего огромного антирейтинга.
Также это является весьма тревожным сигналом для президента Владимира Зеленского. Назначение Турчинова наводит на мысль, что сторонники Порошенко готовят новый Майдан, чтобы снести действующую власть.
В любом случае, следует ожидать, что антироссийская риторика в ЕС еще более усилится (хотя порой кажется, что уже вроде и некуда), поскольку Турчинов вообще ни о чем другом обычно не говорит.
Как сообщало ИА Newstes, заявления в этом духе «кровавый пастор» продолжал делать и после того, как ушел с поста главы СНБО. Так в феврале он призвал Украину объединиться с Турцией, чтобы противостоять «агрессивной российской политике».