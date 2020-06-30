Туроператоры обозначили свои планы по Израилю

Лидия Мартынова

Израиль продлил запрет на въезд иностранных граждан до 1 августа 2020 г. Туроператоры рассказали, повлияет ли эта мера на подготовку их программ в осеннем сезоне и на спрос по направлению.

ВЪЕЗД В ИЗРАИЛЬ ЗАКРЫТ ДЛЯ МАССОВОГО ТУРИЗМА ДО 1 АВГУСТА

Власти Израиля продлили на месяц запрет на прием иностранных туристов. Изначально планировалось открыть границы с 1 июля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки новой датой рестарта международного туризма назначено 1 августа. Запрет на пересечение границы Израиля до указанной даты распространяется и на иностранцев, выполняющих транзитные перелеты.

Въезд в страну возможен лишь для иностранцев, имеющих специальное разрешение Управления по делам населения и иммиграции, а также Министерства здравоохранения Израиля.

РОССИЯНЕ ПЕРЕНОСЯТ ТУРЫ В ИЗРАИЛЬ НА ОСЕНЬ

По информации туроператоров, решение Израиля отложить иностранный туризм еще на месяц фактически не сказалось на спросе по направлению. Во-первых, сроки открытия границ РФ остаются неизвестными, хотя в расписании авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» стоят рейсы в Тель-Авив с 1 августа из Москвы и Санкт-Петербурга, соответственно. Во-вторых, высокий сезон на израильском направлении начинается осенью, так что на сезонные планы туроператоров текущее решение Израиля также не влияет.

Один из ведущих игроков по Израилю туроператор ICS Travel Group изучает возможность постановки чартерных рейсов в Эйлат не раньше октября. «Все будет зависеть от сроков открытия границ и развития эпидемиологической ситуации», - пояснили в туроператорской компании.

В пресс-службе туроператора TUI Россия сообщили, что старт чартерных программ в Израиль намечен на осень. Туры на базе регулярной перевозки сняты туроператором до 1 августа.

По информации представителей компании ПАКС, туристы переносят свои бронирования по Израилю на осенний период. «Большинство заявок оформлено на осень, но есть и туристы, которые перенесли брони и заезды на следующий год», - сообщили эксперты ПАКС.

НОВЫЕ ЗАЯВКИ ЕДИНИЧНЫ

По данным туроператоров, новых бронирований по направлению крайне мало.

«Заявки по направлению в настоящее время единичные, поскольку нет ясности с открытием границ», - прокомментировали в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.

«На Новый год в Израиль пока бронирований очень мало», - сообщили и в ПАКС. По мнению специалистов TUI Россия, после определения четких сроков по открытию сообщения между странами спрос восстановится.

ИЗРАИЛЬ ДАСТ ХОРОШИЕ ЦЕНЫ

В чем уверены участники рынка, так это в лояльности израильских отельеров по отношению к российскому рынку. Туроператоры отмечают, что при возобновлении туризма партнеры в Израиле предложат конкурентные цены для быстрого восстановления турпотока из России, в том числе по отдыху на красноморском курорте Эйлат.