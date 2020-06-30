Туроператоры рассказали, как изменились спрос и цены на Калининград

Лидия Мартынова

В туроператорских компаниях заметили оживление спроса на отдых в Калининграде. Однако в оценках роста динамики продаж мнения экспертов разошлись.

ТУРИСТЫ НАЧАЛИ АКТИВНО БРОНИРОВАТЬ ТУРЫ В КАЛИНИНГРАД

Эксперты туррынка отмечают, что после снятия ряда ограничительных мер для туристов, прибывающих в Калининградскую область, начались активные продажи. «Да, мы активно продаем туры в Калининград, спрос заметно оживился. Он настолько высокий, что на некоторые даты в отелях на курортах уже ощущается дефицит мест», - рассказали в пресс-службе TUI Россия.

Фиксируют положительную динамику и в «Библио-Глобус», ANEX Tour. «Калининград пользуются спросом, уже активно бронируются туры», - отметили в пресс-службе ANEX Tour.

Аналогичная картина и в «Интуристе». «Каждый день получаем новые заявки. Спрос, конечно, не такой, как на Сочи и Крым, но он есть. Причина хороших продаж - в том числе привлекательные цены, которые в нашем случае достигаются прямым контрактингом с отелями», - рассказали в пресс-службе «Интурист».

По словам ряда экспертов, в этом сезоне Калининград ставит рекорды по бронированию. «Такого высокого спроса ранее не замечалось. В условиях текущих ограничений, туристы наконец-то обратили внимание на этот западный регион страны», - говорит Мария Лещева, директор по маркетингу сети турагентств «1001 тур».

ОБЪЕМЫ КАЛИНИНГРАДА В 15 РАЗ МЕНЬШЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Между тем ряд экспертов скептически относятся к заявлениям о взрывном спросе на Калининград. «Наши текущие объемы продаж не превышают показатели аналогичного периода прошлого года, спрос ровный», - говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин».

Сергей Ромашкин напоминает, что турпоток в Калининград никогда не был серьезным и не может быть, потому что направление не емкое. Здесь не идет речи о масштабах Краснодарского края или Крыма. «Краснодарский край принимает ежегодно в 15 раз больше туристов, чем Калининградская область. Объемы Крыма выше как минимум в 7 раз», - поясняет Ромашкин.

По словам эксперта, направление всегда пользовалось спросом у иностранных туристов, а после введения электронных виз спрос подрос в разы. «Конечно, сейчас иностранного потока нет, потому предложения по отельной базе выросли. Дефицита мест быть не должно. По крайней мере пока его нет», - рассказал Сергей Ромашкин.

КАКОЙ ОТДЫХ В КАЛИНИНГРАДЕ ВЫБИРАЮТ ТУРИСТЫ

Потребительское поведение россиян не изменилось. Они, как и прежде, выбирают экскурсионный отдых и в меньшей степени - пляжный. «Калининград - это не альтернатива традиционным морским курортам. Балтийское море даже летом прохладное. Если в Черном сейчас вода +25, то в Балтийском море в районе Зеленоградска всего +18. Поэтому, в первую очередь, туристы ориентированы не на пляжный отдых, а на познавательный туризм, релакс и оздоровление», - рассказала Мария Лещева.

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В КАЛИНИНГРАДЕ

Эксперты отмечают, что в этом году цены на отдых в Калининграде снизились более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Стоимость тура с перелетом в городской отель начинается от 28 тыс. руб. за неделю, питание - завтраки. В среднем диапазон цен 30 -35 тыс. руб. Это приемлемые по качеству гостиницы европейского уровня 2-3*. Например, «Москва Калининград», расположенная напротив Кенигсбергского зоопарка. Удобное расположение таких отелей дает доступ ко всем основным достопримечательностям, да и логистика до соседних городов очень простая», - рассказала Мария Лещева из «1001 тур».

Для отдыха на морском побережье туристы чаще всего выбирают курортные отели Куршской косы, Светлогорска, Янтарного или Зеленоградска. Отели на побережье уже имеют другой уровень сервиса и стоимость. «Большинство отелей Калининградской области работают по типу питания «завтрак». Больших комплексов со «все включено» и анимацией тут искать не стоит», - пояснила Мария Лещева.

Цены на отдых на Балтийском море приемлемые. Например, семидневный тур в Зеленоградск стоит от 43,5 тыс. руб. за неделю на двоих, тип питания - полный пансион. Размещение в отеле «Кристалл». А спа-отель «Зеленоградск» 4* будет стоить от 66 тыс. руб. и покормят только утром.

«В санатории «Отрадное» в Светлогорске можно отдохнуть за 50, 2 тыс. руб. на неделю на двоих с трехразовым питанием. А вот отель комфорт класса «Рояль Фальке Резорт» 4* на базе завтраков стоит уже от 60 тыс. руб. Пансионат «Балтик Спорт» - от 44 тыс. руб., тип питания - завтраки, и 68,5 тыс. руб. на полном пансионе», - рассказала Мария Лещева.

В поселке Янтарный цены выше. Например, за размещение в отеле Schloss 5* нужно заплатить минимум 71 тыс. руб. за неделю проживания и завтраки.