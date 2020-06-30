Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему (видео)

Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему (видео)

Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему (видео)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украина не намерена требовать от России компенсационных выплат за аннексию Крыма, поскольку это будет означать признание незаконной оккупации, ее легализацию. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не позволит переводить вопрос в финансовое русло.

«Вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация», — сказал глава дипломатического ведомства.

При этом он отметил, что отдельные компании имеют право судиться с Россией за оставшееся на полуострове имущество, но при этом важно, чтобы в судебных процессах не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

«Наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку — временная незаконная оккупация», — пояснил Кулеба.

Подробнее об аннексии Крыма Россией читайте в интервью «ФАКТАМ» бывшего командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах Виталия Гайдука «Крым мы теряли шаг за шагом с первых дней независимости».

61 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Российские врачи перечислили недостатки системы медицинского страхования
Российские врачи перечислили недостатки системы медицинского
Российским военным и полицейским повысят зарплаты
Российским военным и полицейским повысят зарплаты
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Россиянам дали совет по выбору качественного шашлыка из магазина
Россиянам дали совет по выбору качественного шашлыка из магазина
Лукашенко заявил о нерушимости дружбы между Белоруссией и Россией
Лукашенко заявил о нерушимости дружбы между Белоруссией и Россией
Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Чуров рассказал об использовании иностранного опыта при голосовании
Генетическая аутоиммунная болезнь помогает организму противостоять чуме
Генетическая аутоиммунная болезнь помогает организму противостоять
Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»
Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»
Модель цифровой образовательной среды не заменит традиционных уроков в школе – Минпросвещения России
Модель цифровой образовательной среды не заменит традиционных уроков
Все детские сады в Подмосковье откроются с 6 июля – Воробьев
Все детские сады в Подмосковье откроются с 6 июля – Воробьев
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена современному искусству
Новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена» посвящена
Продолжается приемная кампания в педагогические вузы страны
Продолжается приемная кампания в педагогические вузы страны

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

Украина не намерена помогать России с водоснабжением Крыма — Кулеба
Эрдоган поддержал Порошенко по вопросу Крыма
МИД Чехии снова осудил «незаконную аннексию Крыма»
МИД Чехии: Мы считаем аннексию Крыма серьезным нарушением международного права