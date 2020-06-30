Украина не будет требовать от России компенсации за аннексию Крыма: Кулеба объяснил, почему (видео)

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Украина не намерена требовать от России компенсационных выплат за аннексию Крыма, поскольку это будет означать признание незаконной оккупации, ее легализацию. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не позволит переводить вопрос в финансовое русло.

«Вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация», — сказал глава дипломатического ведомства.

При этом он отметил, что отдельные компании имеют право судиться с Россией за оставшееся на полуострове имущество, но при этом важно, чтобы в судебных процессах не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

«Наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку — временная незаконная оккупация», — пояснил Кулеба.

Подробнее об аннексии Крыма Россией читайте в интервью «ФАКТАМ» бывшего командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах Виталия Гайдука «Крым мы теряли шаг за шагом с первых дней независимости».