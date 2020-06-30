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Украина не собирается продавать Крым России — Кулеба

Украина не собирается продавать Крым России — Кулеба

Украина не собирается добиваться от Российской Федерации материальной компенсации за «незаконную аннексию» полуострова Крым, поскольку такой шаг со стороны Киева будет равносилен признанию «незаконной оккупации».

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью проекту Радио Свобода «Крым.Реалии». Его фрагмент опубликован на сайте «Радіо Свобода».

«А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа — заплатите деньги, и все будет нормально? Нет. Стратегия совершенно иная. Мы потому и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась», — заявил Кулеба.

По его словам, для Украины принципиально важно, чтобы во всех судебных процессах юрисдикция России в вопросах Крыма не признавалась.

«Безусловно, компании имеют право подавать иски. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в более широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку — временная незаконная оккупация», — пояснил Кулеба.

Напомним, что в Москве придерживаются прямо противоположного мнения, считая Крым частью России и исторически и юридически.

Как сообщало ИА Newstes, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала Крым», он всегда оставался российским.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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