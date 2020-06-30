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Украина получит первый транш кредита от МБРР. Куда направят деньги

Украина получит первый транш кредита от МБРР. Куда направят деньги
Украина получит от Международного банка реконструкции и развития $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Решение 26 июня принял Совет директоров Всемирного банка, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Это первый проект серии займов на поддержку политики развития общим объемом $700 млн, уточняется в пресс-релизе.

Кредит выделен для реализации реформ по следующим основным направлениям:

1) усиление демонополизации и антикоррупционных институтов, в частности путем анбандлинга собственности в газовой отрасли, совершенствование правовой базы для концессий и укрепление антикоррупционных институтов;

2) укрепление рынка земли и кредитного рынка путем создания прозрачного рынка сельхозземель с соответствующими гарантиями защиты, усиление механизма урегулирования неработающих кредитов и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями;

3) подкрепление системы социальной поддержки путем увеличения размера пенсионных выплат.
"Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров. Ведь это позволяет нам удерживать неизменным курс Украины в проведении политических и экономических реформ, которые являются основой для макроэкономической стабилизации и сбалансированного роста. Средства, выделенные МБРР, поступят в госбюджет, что поможет нам сократить его дефицит", - отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Гелетей.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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