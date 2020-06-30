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Украинцы в карантин погасили 7 млрд долгов по ЖКХ

Украинцы в карантин погасили 7 млрд долгов по ЖКХ
С начала карантина (с 12 марта) украинцы сократили задолженность за жилищно-коммунальные услуги на 6,8 миллиарда гривен, свидетельствуют данные Госстата.

Согласно данным ведомства, в мае было начислено 8,7 млрд грн к оплате за коммуналку, а граждане выплатили 11,9 млрд грн (37,5% больше).

Таким образом, перед летом задолженность населения сократилась на 3,3 млрд и составила 59,9 млрд. При этом в марте долги сократились на 0,8 млрд, а в апреле - на 2,7 млрд.
Так, по состоянию на 31 мая задолженность населения за поставку и распределение газа составила 23,9 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 18,8 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 млрд грн.

Отметим, депутаты от Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают запретить выезд за границу гражданам с долгами за коммуналку.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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