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В 120 школах и 35 учреждениях СПО Прикамья в ближайшие два года появится новая компьютерная техника

В 120 школах и 35 учреждениях СПО Прикамья в ближайшие два года появится новая компьютерная техника

В 120 школах и 35 учреждениях среднего профессионального образования Прикамья в ближайшие два года появится новая компьютерная техника, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края. 

Для этого регион получит федеральные инвестиции в размере 216,7 миллиона рублей.

Регион успешно прошел в 2019 году конкурсный отбор на участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». Вместе с Пермским краем отбор также прошли 13 субъектов РФ. Проект является частью национального проекта «Образование».

Отмечается, что в этом году в проекте задействована 101 школа, в том числе 31 сельская школа в более чем 50 населенных пунктах Пермского края. В 2021 году к проекту подключатся еще 19 школ и 35 учреждений СПО, а из федерального бюджета будет направлено 115,6 миллиона рублей. В результате цифровые образовательные технологии станут доступны для порядка 63,5 тысячи детей Прикамья.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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