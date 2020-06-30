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В Абхазии представили план открытия границы с середины июля

В Абхазии представили план открытия границы с середины июля

Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции поручил соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля. Ранее ограничение на пересечение границы с Россией было продлено до 1 июля.

Как заявил на заседании штаба заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба, раньше 15 июля отрывать границу опасно для населения Абхазии.

«Ограничительные меры, особенно связанные с переходом абхазо-российской границы, очень негативно сказываются на доходах граждан. Это связано с курортным сезоном, которого наши граждане и предприниматели ждут целый год. Но здоровье населения и нации является высочайшим приоритетом. Хотелось бы отметить, что процесс пересечения государственной границы не регулируется в одностороннем порядке. На сегодняшний день сохраняются ограничения по выезду граждан Российской Федерации за пределы России», — сказал Нанба.

По его словам, к 10 июля будут ясны результаты ослабления ограничительных мер.

«Если этот период пройдет без вспышек инфекции, мы начнем прорабатывать реализацию мер безопасности и открытия определенных туристических объектов, рассматривать возможность заезда граждан именно в туристических целях», — заверил он.

Минтуризма Абхазии предлагает поэтапный план действий по организации курортного сезона в стране. Предлагается вначале разрешить въезд иностранным гражданам, имеющим путевку в гостиницы и санатории на срок свыше пяти дней. Затем разрешить въезд коллективным группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней.

Въезжающим в Абхазию необходимо будет при себе иметь справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора, страховой полис и документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

ИА Newstes сообщало, что в Абхазии за весь период распространения Covid-19 зафиксировано 38 случаев заболевания. 33 пациента выздоровели, четыре находятся на стационарном лечении, одна женщина скончалась.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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