В Абхазии представили план открытия границы с середины июля
Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции поручил соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля. Ранее ограничение на пересечение границы с Россией было продлено до 1 июля.
Как заявил на заседании штаба заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба, раньше 15 июля отрывать границу опасно для населения Абхазии.
По его словам, к 10 июля будут ясны результаты ослабления ограничительных мер.
Минтуризма Абхазии предлагает поэтапный план действий по организации курортного сезона в стране. Предлагается вначале разрешить въезд иностранным гражданам, имеющим путевку в гостиницы и санатории на срок свыше пяти дней. Затем разрешить въезд коллективным группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней.
Въезжающим в Абхазию необходимо будет при себе иметь справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора, страховой полис и документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.
ИА Newstes сообщало, что в Абхазии за весь период распространения Covid-19 зафиксировано 38 случаев заболевания. 33 пациента выздоровели, четыре находятся на стационарном лечении, одна женщина скончалась.