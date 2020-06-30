В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы

Алексей Вольцев

Коронавирус обнаружили у 44 сотрудников баварской кейтеринговой фирмы, которая среди прочего обслуживает больницы региона, передает телеканал n-tv со ссылкой на местные власти.

В частности, кейтеринговая фирма из города Штарнберг обслуживала клинику университета Мюнхена Гроссхадерн, где лечатся около 2 тысяч пациентов. По данным районной администрации, среди зараженных есть десять просителей убежища, которые работали в компании и проживали в общежитии.