В Британии зафиксировали самое большое падение экономики за 40 лет

Анастасия Иванова

Экономика Великобритании подверглась сильнейшему падению в результате коронавирусного кризиса, чем первоначально ожидалось: это самое большое сокращение ее аж с 1979 года.Об этом сообщает BBC."Британская экономика с января по март этого года сократилась более, чем ожидалось ранее - на 2,2%. Это самое общее падение экономики Соединенного Королевства с 1979 года", - говорится в сообщении.Эксперты из Офиса национальной статистики отмечают, что наибольший удар британская экономика понесла в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных мероприятий. Это падение затронуло практически все сферы британского хозяйства.Последний раз подобная экономическая рецессия имела место в Соединенном Королевстве летом 1979 года.Как сообщалось, карантинные ограничительные меры в Великобритании в июне были в значительной степени отменены или заметно ослаблены.На 30 июня в стране в целом зафиксировано почти 312 тысяч случаев коронавируса, что делает Объединенное Королевство пятым государством мира по этому показателю.