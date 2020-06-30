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В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом
Картина с чернокожим Иисусом Христом, вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", получившая одноименное название, появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), сообщает издание Daily Mail.

Ранее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.

Настоятель Сент-Олбанского собора, пишет издание, согласился разместить картину на алтаре менее, чем через неделю после призыва со стороны главы Англиканской церкви. Картину в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт. Христа она писала с темнокожего жителя Ямайки.

"Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо еще справедливости… Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной", - приводит издание слова настоятеля собора.

Художница, указывает Daily Mail, бросает вызов "западному мифу" о том, что Иисус Христос должен выглядеть как белокожий европеец.


"Эксперты согласны в том, что у него (Христа – ред.) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось… То, как я его изображаю, настолько же "точно", как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца", - цитирует издание слова художницы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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