В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом

Лидия Мартынова

Картина с чернокожим Иисусом Христом, вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", получившая одноименное название, появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), сообщает издание Daily Mail.

Ранее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.

'A Last Supper' (2009) by @Lorna_May_ is a poignant (& beautiful) challenge to traditional, 'western' iconographic assumptions. It was installed today in @StAlbansCath, in solidarity with the #blacklivesmatter movement. I can't wait to see it #arthistory https://t.co/UHByaog0Zz — Dr Emily Guerry (@EmilyGuerry) June 30, 2020

Настоятель Сент-Олбанского собора, пишет издание, согласился разместить картину на алтаре менее, чем через неделю после призыва со стороны главы Англиканской церкви. Картину в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт. Христа она писала с темнокожего жителя Ямайки.

"Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо еще справедливости… Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной", - приводит издание слова настоятеля собора.

Художница, указывает Daily Mail, бросает вызов "западному мифу" о том, что Иисус Христос должен выглядеть как белокожий европеец.

"Эксперты согласны в том, что у него (Христа – ред.) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось… То, как я его изображаю, настолько же "точно", как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца", - цитирует издание слова художницы.