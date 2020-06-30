В британском соборе появилась "Тайная вечеря" с темнокожим Христом
Ранее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.
'A Last Supper' (2009) by @Lorna_May_ is a poignant (& beautiful) challenge to traditional, 'western' iconographic assumptions. It was installed today in @StAlbansCath, in solidarity with the #blacklivesmatter movement. I can't wait to see it #arthistory https://t.co/UHByaog0Zz— Dr Emily Guerry (@EmilyGuerry) June 30, 2020
Настоятель Сент-Олбанского собора, пишет издание, согласился разместить картину на алтаре менее, чем через неделю после призыва со стороны главы Англиканской церкви. Картину в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт. Христа она писала с темнокожего жителя Ямайки.
"Церковь не находится на такой твердой позиции, чтобы проповедовать другим о расовой или какой-либо еще справедливости… Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной", - приводит издание слова настоятеля собора.
Художница, указывает Daily Mail, бросает вызов "западному мифу" о том, что Иисус Христос должен выглядеть как белокожий европеец.
"Эксперты согласны в том, что у него (Христа – ред.) были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось… То, как я его изображаю, настолько же "точно", как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца", - цитирует издание слова художницы.