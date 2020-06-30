В Челябинской области с 6 июля начнут открываться пришкольные и загородные детские лагеря
Сегодня, 19:24 Лидия Мартынова
В Челябинской области с 6 июля начнут открываться пришкольные и загородные детские лагеря, сообщил губернатор области Алексей Текслер.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.
«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», – написал Текслер.
Он подчеркнул, что безопасность детей должна быть максимальной.
«Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид», – отметил губернатор.
По материалам: edu.ru