В Челябинской области с 6 июля начнут открываться пришкольные и загородные детские лагеря

Лидия Мартынова

В Челябинской области с 6 июля начнут открываться пришкольные и загородные детские лагеря, сообщил губернатор области Алексей Текслер.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

«Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля», – написал Текслер.

Он подчеркнул, что безопасность детей должна быть максимальной.

«Полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на ковид», – отметил губернатор.