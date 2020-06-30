Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Дагестане сокращается число госпитализаций с COVID-19

В Дагестане сокращается число госпитализаций с COVID-19

В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан сообщили о том, что число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией ежедневно снижается.

Как пояснил глава регионального ведомства Джамалудин Гаджиибрагимов, на сегодняшний день пустыми остаются порядка двух третей от общего числа коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. В цифровом эквиваленте это выглядит так - пустуют 2 180 коек из 3,2 тысяч.

В пик пандемии коронавируса в Дагестане было развернуто 9,2 тысяч коек. Постепенно на фоне улучшения эпидемиологической обстановки это количество сократилось до 3,2 тыс. Уменьшилось и число медицинских учреждений, ранее отведенных под борьбу с коронавирусом. По данным, приведенным РИА "Дагестан", ежесуточно в регионе госпитализируется 60 пациентов с COVID-19. В разгар эпидемии эта цифра достигала 853 человек в сутки.

Читайте также: РОФ Чечни проводит крупную благотворительную акцию в Дагестане
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В деле Ефремова появился новый потерпевший
В деле Ефремова появился новый потерпевший
"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый спектакль
"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый
В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы
В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы
Пожизненно осужденного серийного насильника случайно освободили
Пожизненно осужденного серийного насильника случайно освободили
Лунный календарь комнатных растений на июль 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на июль 2020 года
Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом
Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом
Банк России рассказал о недобросовестных практиках автостраховщиков
Банк России рассказал о недобросовестных практиках автостраховщиков
Турчинов стал главой штаба парии Порошенко — тревожный «звонок» Зеленскому
Турчинов стал главой штаба парии Порошенко — тревожный «звонок»
Норвегия ударит по крупнейшей американской компании
Норвегия ударит по крупнейшей американской компании
Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков
Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков
Бывшие супруги Айза Анохина и Гуф флиртуют в соцсетях: "У Лехи есть шанс?"
Бывшие супруги Айза Анохина и Гуф флиртуют в соцсетях: "У Лехи есть
Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента поступить в несколько вузов – Музаев
Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В Дагестане умерли более 40 врачей с коронавирусом и пневмонией
Роспотребнадзор: показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%