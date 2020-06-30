В Дагестане сокращается число госпитализаций с COVID-19

Вадим Карасев

В пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Дагестан сообщили о том, что число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией ежедневно снижается.

Как пояснил глава регионального ведомства Джамалудин Гаджиибрагимов, на сегодняшний день пустыми остаются порядка двух третей от общего числа коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. В цифровом эквиваленте это выглядит так - пустуют 2 180 коек из 3,2 тысяч.

В пик пандемии коронавируса в Дагестане было развернуто 9,2 тысяч коек. Постепенно на фоне улучшения эпидемиологической обстановки это количество сократилось до 3,2 тыс. Уменьшилось и число медицинских учреждений, ранее отведенных под борьбу с коронавирусом. По данным, приведенным РИА "Дагестан", ежесуточно в регионе госпитализируется 60 пациентов с COVID-19. В разгар эпидемии эта цифра достигала 853 человек в сутки.

Читайте также: РОФ Чечни проводит крупную благотворительную акцию в Дагестане