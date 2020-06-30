В деле Ефремова появился новый потерпевший

Вадим Карасев

Михаил ЕфремовФото: Максим Блинов / РИА Новости

В деле об аварии с участием актера Михаила Ефремова появился новый, четвертый потерпевший — второй сын погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал РИА Новости во вторник, 30 июня.

«Теперь четверо потерпевших: жена, брат и два сына», — объяснил адвокат.

Новый потерпевший — младший сын Захарова Валерий. Теперь он может участвовать в суде и требовать компенсацию с актера.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.