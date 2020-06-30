В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические отклонения

Вадим Карасев

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Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предложил проверять будущих священников на наличие судимости и психических отклонений. Соответствующее письмо он направил в патриархию, передает РИА Новости.

Такая инициатива, по замыслу Марченко, должна повлечь за собой законодательные изменения: включение церковных служителей в список профессий, которым обязательно нужно проходить медосвидетельствование. Кроме того, при приеме на работу они должны будут предоставить справку о судимости. Депутат отметил, что иметь значение будут лишь тяжкие преступления.

При этом он порекомендовал создать внутреннюю систему безопасности в церкви, подобно системе безопасности в органах МВД.

Причиной такого обращения стали действия схиигумена Сергия (Романова), который захватил власть в среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов». Из-за публичного отрицания коронавируса ему запретили вести служения, однако этого указания он ослушался. Священник также выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

Кроме того, Сергий был осужден за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Срок он получил в 1985 году, работая в милиции. По православным канонам, человек с таким прошлым не может стать священником. Однако Романов получил сан.

Как отметил Марченко, поведение схиигумена нарушает нормы уголовного кодекса. По словам депутата, местные жители полагают, что на территории монастыря могут насильно удерживать людей, в том числе детей.