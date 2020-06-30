Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические отклонения

В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические отклонения

В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические отклоненияФото: Pixabay.com

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предложил проверять будущих священников на наличие судимости и психических отклонений. Соответствующее письмо он направил в патриархию, передает РИА Новости.

Такая инициатива, по замыслу Марченко, должна повлечь за собой законодательные изменения: включение церковных служителей в список профессий, которым обязательно нужно проходить медосвидетельствование. Кроме того, при приеме на работу они должны будут предоставить справку о судимости. Депутат отметил, что иметь значение будут лишь тяжкие преступления.

При этом он порекомендовал создать внутреннюю систему безопасности в церкви, подобно системе безопасности в органах МВД.

Причиной такого обращения стали действия схиигумена Сергия (Романова), который захватил власть в среднеуральском женском монастыре «Спорительница хлебов». Из-за публичного отрицания коронавируса ему запретили вести служения, однако этого указания он ослушался. Священник также выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

Кроме того, Сергий был осужден за убийство, грабеж, кражу, хищение государственного имущества и гибель человека в ДТП. Срок он получил в 1985 году, работая в милиции. По православным канонам, человек с таким прошлым не может стать священником. Однако Романов получил сан.

Как отметил Марченко, поведение схиигумена нарушает нормы уголовного кодекса. По словам депутата, местные жители полагают, что на территории монастыря могут насильно удерживать людей, в том числе детей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические отклонения
В Госдуме захотели проверять священников на судимость и психические
Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на
Трамп в переговорах называл Меркель и Мэй «глупой» и «дурой» — CNN
Трамп в переговорах называл Меркель и Мэй «глупой» и «дурой» — CNN
Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"
Стала известна дата премьеры второго сезона "Пацанов"
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Гороскоп на июль 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на июль 2020 года от Анжелы Перл
Крупнейший авиаконцерн приготовился к борьбе за выживание
Крупнейший авиаконцерн приготовился к борьбе за выживание
Исследование: размер среднего ипотечного кредита снова начал расти
Исследование: размер среднего ипотечного кредита снова начал расти
Памятник Ленину довел до суда уральскую чиновницу
Памятник Ленину довел до суда уральскую чиновницу
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Сбербанк выходит на рынок автострахования с каско для малого бизнеса
Сбербанк выходит на рынок автострахования с каско для малого бизнеса
Цвет кетчупа: Ким Кардашьян покрасила волосы в красно-рыжий оттенок
Цвет кетчупа: Ким Кардашьян покрасила волосы в красно-рыжий оттенок

Топ на сегодня

Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Стартапы захотели приравнять к дипломам в российских вузах
Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов в Эстонию
Министра Любимову пригласили на конгресс финно-угорских народов

Еще по теме

Будущих таксистов предлагают проверять на судимость
Барна предложил СБУ проверять священников перед вступлением в сан
Депутат Марченко призвал отказаться от политизации спорта ради возвращения чистоты олимпийскому движению
В Госдуме предлагают разрешить выездную регистрацию брака