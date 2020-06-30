В Иране задержали продавцов младенцев через Instagram

Вадим Карасев

Иранские полицейские арестовали участников преступной группы, размещавших в социальной сети объявления о продаже младенцев. Силовики обнаружили двух детей, которых готовили к продаже.

Участники группы были арестованы в Тегеране. Силовики вышли на них, расследуя факт размещения объявлений о продаже детей в соцсети Instagram. Всего арестованы трое мужчин, сообщает CNN со ссылкой на репортеров иранских информационных агентств. Двоих детей, которых пытались продать подозреваемые, силовикам удалось обнаружить. Одному из них около месяца, возраст второго – два месяца.

В полиции утверждают, что детей подозреваемые купили в иранских семьях, находящихся за чертой бедности. Детей хотели продать неизвестным покупателям за 500 млн и 400 млн иранских риалов (около $12 тыс. и $10 тыс. соответственно). У родителей преступники купили младенцев за вдесятеро меньшую сумму. Сейчас полиция ведет поиск третьего ребенка из объявлений преступников.

С фактами преступной торговли младенцами правоохранители сталкиваются и в более благополучных странах. В Москве, напомним, на днях сначала медики, а затем полицейские обнаружили квартиру, где находились пять младенцев китайской национальности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о торговле людьми.