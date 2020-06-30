В Испании задержали россиянина, подозреваемого в подделке лекарств

Влада Некрасова

Гражданская гвардия Испании задержала гражданина России за подделку лекарственных средств, свою лабораторию он устроил дома и заверял покупателей, что добавки предотвращают рак.

Мужчина 59 лет (инициалы V.S.) был задержан в комарке Овьедо (автономное сообщество Астурия), говорится в сообщении Гражданской гвардии. Кроме того, расследование ведется в отношении двух женщин (их национальность не сообщается), одна из них работала вместе с задержанным, вторая живет в Аликанте, где у него есть второй дом.