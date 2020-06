В Китае обнаружен новый штамм свиного гриппа

Вадим Карасев

У свиней в Китае зарегистрирован новый штамм вируса гриппа, который соединил в себе генетический материал от разных штаммов птичьего и свиного гриппа, в том числе от вируса A/H1N1pdm09, ответственного за пандемию свиного гриппа 2009 года. Обнаружены случаи заражения этим вирусом людей, работающих в свиноводстве. По сообщению исследователей, вирус плохо передается между людьми, но всё же они считают, что новый штамм имеет «пандемический потенциал».

Когда родственные вирусы, например, представители разных штаммов гриппа, заражают одну и ту же клетку, они могут обмениваться генетическим материалом (этот процесс называется реассортация). В результате в клетке будут производиться новые вирусные частицы смешенного происхождения. Многие эпидемии гриппа случились после реассортации между штаммами человеческого и свиного или птичьего гриппа.

В рамках проекта по выявлению потенциальных штаммов пандемического гриппа группа под руководством Лю Цзиньхуа из Китайского сельскохозяйственного университета проанализировала 29 918 мазков из носа, взятых у свиней на бойнях в 10 провинциях Китая, и еще 1016 образцов, полученных у свиней с респираторными симптомами, которые наблюдались в ветеринарной клинике университета. Из мазков, собранных в период с 2011 по 2018 год, было получено 179 штаммов свиного гриппа, подавляющее большинство из которых составляли G4 или один из пяти других штаммов G. «Вирус G4 показал резкое увеличение с 2016 года и является преобладающим генотипом в кровеносной системе свиней», — сообщают исследователи. Также ученые провели тесты на антитела к некоторым штаммам вируса у 338 китайских свиноводов.

Новый штамм, получивший обозначение G4 EA H1N1, начал особенно быстро распространяться с 2016 года. Он представляет собой комбинацию трех генетических линий. Одна из них восходит к вирусам, обнаруженным у птиц, две остальные представляют собой евразийскую и североамериканскую разновидности вируса гриппа H1N1. Антитела к этому вирусу были обнаружены у 10,4 % работников свиноферм. Авторы исследования зафиксировали два заражения людей вирусом G4 EA H1N1 от свиней, правда, в обоих случаях инфекция не передалась от заболевшего человека другим людям.

Однако лабораторные эксперименты на культурах клеток эпителия дыхательных путей показывают, что вирус способен связываться с сиалогликопротеином SAα2,6Gal — трансмембранным белком клеток, благодаря которому вирусы гриппа проникают внутрь клетки. Причем он особенно легко присоединяется к человеческой версии этого белка. Были также проведены эксперименты на хорьках, среди которых новый штамм вируса быстро распространяется.

«Вирусы G4 EA H1N1 обладают всеми существенными отличительными признаками высокой приспособленности к заражению людей... Необходимо оперативно осуществлять контроль над преобладающими вирусами G4 EA H1N1 у свиней и тщательно следить за состоянием людей, работающих со свиньями», — делают вывод авторы исследования. Они также считают необходимым создать вакцину, нацеленную на новый штамм гриппа, как для свиней, так и для людей.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.