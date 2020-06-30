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В мае средняя зарплата в Украине выросла до 10 542 грн

В мае средняя зарплата в Украине выросла до 10 542 грн
Средняя официальная зарплата в Украине в мае составила 10 542 грн, что на 112 грн больше, чем было в апреле. Об этом 30 июня проинформировала Государственная служба статистики Украины.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2020 года составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с апрелем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с маем 2019 года) – на 3%", – говорится в сообщении.
По данным Госстата, самые высокие средние зарплаты фиксировались в сфере финансовой и страховой деятельности (18 832 грн), а также в отрасли информации и телекоммуникации (18 339 грн).

Самой низкой зарплата была в сфере временного размещения и организации питания – 3851 грн. При этом она на 10% повысилась по сравнению с показателем апреля.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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