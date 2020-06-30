В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Анастасия Иванова

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар в очередной раз предупредил своих сограждан о предстоящем масштабном российском военном вторжении.

По его мнению, на этот раз главную опасность для Незалежной представляют учения Вооруженных сил России «Кавказ 2020», которые перерастут в реальное военное наступление.

Дипломат сообщил, что мнение о развитии такого сценария «разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков», поэтому Украине надо ментально быть готовой к тому, что Россия не остановится перед использованием Вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей.

«В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», — цитирует Бондара «Интерфакс-Украина».

О скором военном нападении России, по словам замминистра, свидетельствуют «рост военных мощностей» на восточной границе Украины, а также значительное усиление военных группировок российских войск «во временно оккупированном Крыму».

Причинами российской агрессии, по мнению представителя МИДа, может стать как вопрос с поставками воды в Крым, так и как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ.

Напугав украинцев предсказаниями об очередном «российском вторжении», Бондар сообщил, что Украина готова к такому развитию событий и собирается отражать удар, опираясь на поддержку международных партнеров.

«Как вы видели, недавно в Украину прибыла очередная партия „Джавелинов“. Это является знаком поддержки. Вы знаете, что Соединенные Штаты выделяют значительные средства на военную помощь Украине. Вы, наверное, видели сообщения в СМИ, что возобновила свою активность тренировочная миссия Канады. Есть такая же тренировочная миссия Великобритании», — отметил замглавы МИД.

Отметим, что по всем признакам, тема предстоящего «российского вторжения» стала для Бондара любимым коньком — он говорит об этом всякий раз, когда ему удается пообщаться с представителями СМИ.

Ранее ИА Newstes сообщало, что две недели назад Василий Бондар почти теми же словами уже предупреждал украинцев о скором вторжении «путинских орд». Правда тогда речь шла о том, что оно начнется при активном использовании Черноморского флота.