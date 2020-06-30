В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар в очередной раз предупредил своих сограждан о предстоящем масштабном российском военном вторжении.
По его мнению, на этот раз главную опасность для Незалежной представляют учения Вооруженных сил России «Кавказ 2020», которые перерастут в реальное военное наступление.
Дипломат сообщил, что мнение о развитии такого сценария «разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков», поэтому Украине надо ментально быть готовой к тому, что Россия не остановится перед использованием Вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей.
О скором военном нападении России, по словам замминистра, свидетельствуют «рост военных мощностей» на восточной границе Украины, а также значительное усиление военных группировок российских войск «во временно оккупированном Крыму».
Причинами российской агрессии, по мнению представителя МИДа, может стать как вопрос с поставками воды в Крым, так и как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ.
Напугав украинцев предсказаниями об очередном «российском вторжении», Бондар сообщил, что Украина готова к такому развитию событий и собирается отражать удар, опираясь на поддержку международных партнеров.
Отметим, что по всем признакам, тема предстоящего «российского вторжения» стала для Бондара любимым коньком — он говорит об этом всякий раз, когда ему удается пообщаться с представителями СМИ.
Ранее ИА Newstes сообщало, что две недели назад Василий Бондар почти теми же словами уже предупреждал украинцев о скором вторжении «путинских орд». Правда тогда речь шла о том, что оно начнется при активном использовании Черноморского флота.