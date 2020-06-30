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В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусомФото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за стуки скончались 35 пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией, передает ТАСС.

У всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Таким образом общее число умерших в Москве достигло 3 796.

За предыдущие сутки в столице скончались 23 человека, за день до этого — 24.

В России за последние сутки было выявлено 6719 заболевших, из них в столице — 782. Общее число зараженных в России превысило 640 тысяч. Из них более 403 тысяч выздоровели, свыше 9,1 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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