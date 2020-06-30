В пригороде Парижа началась полицейская спецоперация

Алексей Вольцев

Полиция проводит операцию в ТЦ в парижском пригороде Дефанс, ведется эвакуация людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру местной полиции.

В социальных сетях появляются первые кадры с места событий. Подробности уточняются.

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