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В пригороде Парижа началась полицейская спецоперация

В пригороде Парижа началась полицейская спецоперация
Полиция проводит операцию в ТЦ в парижском пригороде Дефанс, ведется эвакуация людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру местной полиции.

В социальных сетях появляются первые кадры с места событий. Подробности уточняются.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе.

# В мире
По материалам: ria.ru

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