В пригороде Парижа началась полицейская спецоперация
Сегодня, 12:00 Алексей Вольцев
Полиция проводит операцию в ТЦ в парижском пригороде Дефанс, ведется эвакуация людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру местной полиции.
В социальных сетях появляются первые кадры с места событий. Подробности уточняются.
#ladefense pic.twitter.com/ik4RC5iU2z— Nicolas Mouchon (@mouchonnicolas) June 30, 2020
Ранее радио Sputnik сообщило, что ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе.
По материалам: ria.ru