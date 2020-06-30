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В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса

В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавирусаФото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Специалисты Сеченовского университета раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса на добровольцах, заявив, что не наблюдают нежелательных побочных симптомов. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

По ее словам, есть небольшое количество ожидаемых побочных явлений, связанных, непосредственно с введением вакцины. «Это так называемая общая и местная поствакцинальная реакция», — пояснила специалист, отметив, что она носит носит легкую степень тяжести и купируется самопроизвольно без какого-либо дополнительного вмешательства.

В Сеченовском университете первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса начался 18 июня. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня. По словам Смолярчук, вакцина состоит из двух субъединиц. В первой группе половина добровольцев получила одну субъединицу, а другая половина — вторую. Оставшаяся вторая группа из 20 человек получила вакцину полностью. «Так контролируется скорость развития иммунитета у разных добровольцев, напряженность иммунитета», — сказала она.

Специалист заметила, что побочные явления в случае их возникновения обычно проявляются сразу после введения препарата или в ближайшие несколько часов или суток.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.

В России за последние сутки было выявлено 6719 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 640 тысяч. Из них более 403 тысяч выздоровели, свыше 9,1 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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