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В России уточнили перечень сил постоянной готовности единой системы предупреждения ЧС

В России уточнили перечень сил постоянной готовности единой системы предупреждения ЧС

Правительство уточнило перечень сил и средств постоянной готовности единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 30 июня.

Согласно документу, в новой редакции изложен раздел «МЧС России». В него, в частности, включена Авиационно-спасательная компания министерства и филиал Аварийно-технического центра Росатома в Мурманске. При этом из списка исключены ликвидированные унитарное авиапредприятие Министерства и Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования ЧС.

Авиационно-спасательная компания МЧС России занимается спасением людей при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и вооружённых конфликтах. Эта организация обладает уникальной техникой и высококвалифицированными лётными экипажами для проведения спасательных работ и грузоперевозок.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.

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По материалам: pnp.ru

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