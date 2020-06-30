В России уточнили перечень сил постоянной готовности единой системы предупреждения ЧС

Алексей Вольцев

Правительство уточнило перечень сил и средств постоянной готовности единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 30 июня.

Согласно документу, в новой редакции изложен раздел «МЧС России». В него, в частности, включена Авиационно-спасательная компания министерства и филиал Аварийно-технического центра Росатома в Мурманске. При этом из списка исключены ликвидированные унитарное авиапредприятие Министерства и Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования ЧС.

Авиационно-спасательная компания МЧС России занимается спасением людей при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и вооружённых конфликтах. Эта организация обладает уникальной техникой и высококвалифицированными лётными экипажами для проведения спасательных работ и грузоперевозок.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.