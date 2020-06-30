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В Ростовской области закон поддержит граждан, пострадавших от самозастроев — Голубев

В Ростовской области закон поддержит граждан, пострадавших от самозастроев — Голубев

Глава Ростовской области Василий Голубев на заседании совета при полномочном представителе президента РФ по ЮФО отчитался о мерах, которые региональные власти принимают в отношении незаконно возведенных строений, об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильём, а также о ликвидации несанкционированных свалок.

Он также заявил, что в 2020 году регион примет решение о поддержке тех граждан, которые пострадали в результате самозастроев. Проект областного закона сейчас находится на стадии разработки.

По словам губернатора, как один из вариантов поддержки, рассматривается возможность работать с пострадавшими людьми, как и с дольщиками. То есть, чтобы они могли получить жильё в новых микрорайонах по квоте муниципального образования.

Далее губернатор отчитался о том как ликвидируются несанкционированные свалки. По решению суда должны быть рекультивированы 2 свалки – в Таганроге и в Красном Сулине. Документация по этим объектам находится в госэкспертизе. Средства на восстановление этих объектов в бюджете есть.

По мнению Голубева, несколько крупных свалок в Цимлянске, Новочеркасске и Ростове требуют особого внимания. Кроме этого, он рассказал, что в течение года в разных местах выявляют от восьмиста до тысячи небольших свалок.

Голубев также сообщил, что донские дети-сироты жильем обеспечиваются по достижению ими 18 лет. По результатам 5 лет работы, затраты на обеспечение жильём семи тысяч сирот превысили 6 миллиардов рублей, сообщает официальный портал Правительства Ростовской области.

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По материалам: u-f.ru

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