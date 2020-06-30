В Великобритании музеи начнут открываться в июле

Лидия Мартынова

Британские музеи и галереи начнут постепенно открываться в июле с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19, следует из сообщений музеев.

Ожидается, что первыми начнут открываться крупные художественные галереи, музеи и известные выставочные площадки. Во всех помещениях будут соблюдаться необходимые меры безопасности, предусмотрена дистанция между посетителями, а также в некоторых музеях обязательным будет ношение защитных масок.