Вирусолог из Уханя предрекла повторные вспышки коронавируса

Вадим Карасев

Сотрудница Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли, вместе с коллегой обнаружившая вирус SARS у летучих мышей, предупредила о новых вспышках коронавируса, пишет Mirror.

Специалист отметила, что выявленные учеными данные о коронавирусе на сегодняшний день — это лишь верхушка айсберга, и назвала тревожным сигналом для всего мира последнюю вспышку COVID-19 в Ухане. Коронавирусы развиваются, в будущем они будут легче передаваться от летучих мышей к людям — об этом она написала в своей статье, которая еще проходит рецензирование. Люди все чаще вторгаются в мир природы, что в сочетании с постоянным перемещением диких животных создает идеальные условия для распространения болезней.

Ученый убеждена, что пандемия коронавируса началась именно с заражения человека от летучей мыши. В ходе исследований ей удалось обнаружить около 1,5 тыс. различных видов коронавируса в организме летучих мышей — биологический агент содержался в каждом десятом из 15 тысяч образцов слюны, крови и отходов животных. Чжэнли подчеркнула, что на сегодняшний день летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавируса, в том числе пандемии COVID-19.

Пандемия COVID-19 была объявлена ВОЗ 11 марта. На 30 июня общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 10 млн человек. За весь период пандемии скончались свыше 500 тысяч инфицированных, 5,2 миллиона человек выздоровели. В ряде стран после послабления карантинных мер начали обратно их ужесточать в связи с ростом числа заражений.