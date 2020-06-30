Власти Москвы опровергли информацию об удалении данных для цифровых пропусков

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Власти Москвы опровергли информацию о том, что личные данные россиян, которые те вносили для оформления цифровых пропусков, были полностью удалены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Отмечается, что все сведения планируется уничтожить после окончания судебных разбирательств, связанных с нарушениями пропускного режима. «В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения судебных процедур, касающихся пропускного режима», — отметили в ведомстве.

Вечером 30 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что все персональные данные россиян, собранные для оформления цифровых пропусков во время пандемии коронавируса, были удалены. «Мы все удалили», — сказал министр в разговоре с журналистами.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не планируют сохранять данные приложения «Социальный мониторинг» и системы цифровых пропусков. Градоначальник заверил, что вся информация будет уничтожена.

При этом власти города отмечали, что обработка личной информации владельцев цифровых пропусков в Москве ведется в соответствии с федеральным законом о персональных данных.

Заявления были сделаны на фоне сообщений СМИ о том, что сервис для проверки электронных пропусков i.moscow может передавать третьим лицам данные пользователей. Утверждалось, что это было сделано в том числе для рассылки рекламы. Срок действия такого соглашения — десять лет, писали журналисты.