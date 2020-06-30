Вода на пляжах Одессы не соответствует санитарным нормам

Алексей Вольцев

13 проб, которые были взяты на городских пляжах Одессы, не соответствуют нормативным санитарно-микробиологическим показателям. Об этом говорится в сообщении Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.Речь идет о пляжах на Черном море в пределах городской черты Одессы: "Аркадия", "Дельфин", "Курортный", "Чайка" и "Золотой берег"."В зонах рекреации морского водопользования на пляжах Одессы и Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям 13 проб (пляжи Одессы, а именно: 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана, 10 ст. Большого Фонтана, "Аркадия", "Дельфин"). На санитарно-химические показатели было исследовано девять проб. Все пробы соответствовали гигиеническим требованиям", – сказано в сообщении.