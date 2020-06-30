Воробьев поручил максимально быстро работать с обращениями инвесторов

Вадим Карасев

Андрей ВоробьевФото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в максимально короткие сроки удовлетворять обращения инвесторов. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Обращения инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки», — подчеркнул он.

Воробьев отметил, что восстановление экономики после пандемии коронавируса — серьезный вызов для Подмосковья.

25 июня в регионе по указу губернатора были сняты очередные ограничения, введенные ранее в рамках борьбы с эпидемией. Так, было разрешено начать работу торговым центрам, предприятиям сферы услуг и всем магазинам при соблюдении санитарных правил.

12 июня в Московской области открылись летние веранды кафе и ресторанов, до этого — парикмахерские, салоны красоты, бани, храмы и церкви, в обычный режим работы перешли поликлиники. С 1 июля планируется открытие спортзалов и других спортивных объектов, 15 июля заработают летние лагеря.