Восьмилетняя дочь Бейонсе получила награду на BET Awards

Влада Некрасова

. Дочь певицы Бейонсе и продюсера Шона Кори Артера (Jay-Z) восьмилетняя Блю Айви Картер получила награду на ежегодной премии BET Awards, сообщает THR.

Юная исполнительница стала лауреатам в категории BET Her award за песню "Brown skin girl", записанную в сотрудничестве с мамой, певцом Wizkid и рэпером Saint Jhn. Композиция вошла в альбом-саундтрек Бейонсе The Lion King: the gift, созданный для фильма "Король Лев" (2019 год). В прошлом году эта работа была самой популярной женской песней на Apple Music, а также в странах Африки к югу от Сахары – то есть почти на всей территории континента.

Айви Картер, которая считается одним из авторов "Brown skin girl", обошла в этой номинации Алишу Киз, Сиару, Лейтона Грина, Lizzo и рэпершу Rapsody и стала самым молодым лауреатом BET Awards в истории.

другие.

Премию BET Awards вручают афроамериканцам и представителям других нацменьшинств, проживающих в США, за достижения в области музыки, кино и спорта. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония состоялась в онлайн-формате.